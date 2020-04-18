Службы Москвы выполнили свыше 4 тыс. заявок пенсионеров по доставке дров и угля на дачи

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Столичный комплекс городского хозяйства за три недели выполнил свыше 4 тыс. заявок от пожилых жителей по доставке дров и угля на их садовые участки. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Петр Бирюков.

Для оформления доставки можно позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

"В рамках исполнения поручения мэра организована работа по обеспечению углем и дровами пожилых граждан, уехавших на дачи для соблюдения режима самоизоляции. За три недели специалистами комплекса городского хозяйства выполнено уже более 4 тыс. таких заявок", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что для оперативной доставки задействовано свыше 150 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы. Уголь и дрова доставляются пожилым москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, по льготным ценам.