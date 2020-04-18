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В Москве стартует культурно-образовательный онлайн марафон "День наследия"

Бесплатная онлайн-трансляция марафона пройдет на YouTube-канале столичного департамента культурного наследия

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Ежегодный марафон "День наследия" в Москве проведут в субботу, в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"Ежегодно в честь праздника в столице проходят Дни исторического и культурного наследия. Это масштабная программа с выставками, лекциями и экскурсиями по знаменитым зданиям. В этом году все события перенесли в онлайн-формат. Москвичей ждет культурно-образовательный марафон, который продлится целый день - с 10:30 до 21:45", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.

Бесплатная онлайн-трансляция марафона будет проходить на YouTube-канале департамента культурного наследия города Москвы. На официальной странице ведомства в сети Facebook, а также в разделе "Дни наследия" портала "Узнай Москву" и в разделе "Культурное наследие Москвы" онлайн-проекта #Москвастобой будут опубликованы ссылки на трансляцию и расписание марафона. Предварительная регистрация не потребуется.

Международный день охраны памятников и достопримечательных мест отмечается ежегодно с 1984 года. Его цель - защита и сохранение всемирного культурного наследия.

В столице Дни исторического и культурного наследия проводятся ежегодно с 2001 года. Они приурочены к двум датам: 18 апреля - Международный день охраны памятников и исторических мест, 18 мая - Международный день музеев.

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