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Пандемия коронавируса нового типа

Более 670 человек с коронавирусом находятся на лечении в Филатовской больнице

В учреждении проходят лечение 1 429 пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в московской больнице №15 имени Филатова увеличилось с 591 до 677. Всего в медицинском учреждении на утро субботы проходят лечение 1 440 человек, сообщил на своей странице в Facebook главный врач больницы Валерий Вечорко.

Филатовская больница является одной из основных баз по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в столице.

"Сводка на утро 18.04.20. Всего на лечении: 1 440 пациентов <...> Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией: 677. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией у беременных и родильниц: 26", - написал главврач.

В больнице проходят лечение 1 429 пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония", в реанимации находятся 134 человека, из них 70 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В Москве зарегистрировано 18 105 случаев заражения новым коронавирусом - 56,6% выявленных во всей стране. Выздоровели уже 1 517 человек, умерли в общей сложности 127. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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