{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Около 200 пациентов с коронавирусом проходят лечение в инфекционной больнице №2 в Москве

Среди пациентов с коронавирусом - 19 детей

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Свыше 700 человек находятся на лечении в московской Инфекционной больнице №2, коронавирус подтвержден у 205 человек, сообщила в субботу на своей странице в Facebook главврач больницы Светлана Краснова.

"На 18.04.2020 всего 714 человек, в том числе 20 в реанимации, из них 205 человек с COVID", - написала она.

Главврач пояснила, что среди пациентов с коронавирусом - 19 детей, 21 беременная, роженица и родильница. 11 коронавирусных больных находятся в реанимации, восемь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки в медучреждение поступило 65 человек, из них 33 - с COVID-19. Выписаны 93 человека, из них 25 с выздоровлением по коронавирусу.

За последние сутки в столице подтверждено 2 649 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, в Москве к настоящему моменту зафиксировано 20 754 случая коронавируса.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В центре Москвы полиция ликвидировала бордель
Подозреваемая, выполняющая административные функции, задержана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС