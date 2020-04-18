Около 200 пациентов с коронавирусом проходят лечение в инфекционной больнице №2 в Москве

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Свыше 700 человек находятся на лечении в московской Инфекционной больнице №2, коронавирус подтвержден у 205 человек, сообщила в субботу на своей странице в Facebook главврач больницы Светлана Краснова.

"На 18.04.2020 всего 714 человек, в том числе 20 в реанимации, из них 205 человек с COVID", - написала она.

Главврач пояснила, что среди пациентов с коронавирусом - 19 детей, 21 беременная, роженица и родильница. 11 коронавирусных больных находятся в реанимации, восемь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки в медучреждение поступило 65 человек, из них 33 - с COVID-19. Выписаны 93 человека, из них 25 с выздоровлением по коронавирусу.

За последние сутки в столице подтверждено 2 649 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, в Москве к настоящему моменту зафиксировано 20 754 случая коронавируса.