"Московские сезоны" проведут тренировки, литературные чтения и кулинарные занятия онлайн

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Тренировки от чемпионов по регби, мастер-классы по кулинарии и садоводству и литературные чтения пройдут в соцсетях цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" с 20 по 26 апреля, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе "Московских сезонов".

"С 20 по 26 апреля на страничках "Московских сезонов" в социальных сетях вас ждут домашние тренировки от чемпионов по регби и балерины Большого театра, рассказы о работе благотворительных фондов, акция, призванная помочь найти хозяев 150 бездомным собакам и кошкам, литературные чтения с участием Николая Фоменко, розыгрыш бесплатной подписки на образовательную программу по московской архитектуре, "Цветочный баттл", мастер-классы "Школы садоводства "Цветочного Джема", кулинарные занятия от профессиональных поваров, живые выступления", - сказал собеседник агентства.

В частности, на следующей неделе каждое утро игроки Регби-клуба ЦСКА в соцсетях "Моссезонов" будут вести спортивные занятия. Также открывается проект "Москва на страницах книг", в рамках которого актеры театра и кино будут читать отрывки из произведений М. А. Булгакова, А. П.Чехова, В. А. Гиляровского, И. Ильфа и Е. Петрова и других авторов. Первым в проекте поучаствует актер и музыкант Николай Фоменко: он выбрал отрывок из произведения Андрея Белого "Москва под ударом".

21 апреля для подписчиков "Московских сезонов" в прямом эфире выступит шеф-повар Сергей Синицын, он раскроет секреты приготовления панна-котты из протеинового шейка с семенами чиа. В среду откроются мастер-классы Школы садоводства "Цветочного Джема". Автор и ведущая телевизионных программ Наталья Земская на первом занятии покажет, как превратить балкон обычной городской квартиры в сад.