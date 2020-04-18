В Москве провели масштабную дезинфекцию общественных пространств

"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 млн кв. м", - сказал он.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства в субботу провели четвертую масштабную дезинфекцию всех дорог и общественных пространств города, площадь обработки составила более 300 млн кв. м, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Особое внимание уделено дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, пространств перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта. Кроме того, обработаны общественные туалеты, станции водоподготовки питьевой воды, объекты по обращению с отходами, многофункциональные центры.

В работах было задействовано свыше 70 тыс. сотрудников коммунальных служб, более 4,5 тыс. единиц поливомоечной техники и 2,3 тыс. оборудования. Они использовали специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, которые безопасны для людей и животных.

За последние сутки в столице подтверждено 2 649 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, в Москве к настоящему моменту зафиксировано 20 754 случая коронавируса.