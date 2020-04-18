В Москве провели масштабную дезинфекцию общественных пространств

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства в субботу провели четвертую масштабную дезинфекцию всех дорог и общественных пространств города, площадь обработки составила более 300 млн кв. м, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.
"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 млн кв. м", - сказал он.
По словам Бирюкова, проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Особое внимание уделено дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, пространств перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта. Кроме того, обработаны общественные туалеты, станции водоподготовки питьевой воды, объекты по обращению с отходами, многофункциональные центры.
В работах было задействовано свыше 70 тыс. сотрудников коммунальных служб, более 4,5 тыс. единиц поливомоечной техники и 2,3 тыс. оборудования. Они использовали специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, которые безопасны для людей и животных.
За последние сутки в столице подтверждено 2 649 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, в Москве к настоящему моменту зафиксировано 20 754 случая коронавируса.