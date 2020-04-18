Православные добровольцы доставят к Пасхе 3 тыс. куличей нуждающимся в Москве

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Движение "Православные добровольцы" доставит 3 тыс. куличей одиноким пожилым людям, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями, говорится в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Три тысячи куличей отвезут в квартиры одиноких бабушек и дедушек, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями участники движения "Православные добровольцы" в Великую субботу. Также куличи получат студенты, пребывающие на карантине", - говорится в сообщении.

Куличи, которые волонтеры движения "Православные добровольцы" отвезут домой нуждающимся, были освящены в субботу в храме Воскресения Словущего в Барашах в Москве.

Движение "Православные добровольцы", согласно информации на его сайте, было создано в августе 2014 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из православной молодежи, принимавшей участие в праздновании 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.