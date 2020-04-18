Приюты Москвы и области будут "доставлять на дом" животных в период самоизоляции

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Организаторы акции по объединению усилий общественных организаций, бизнеса и волонтеров "Мы вместе" объявили о начале с 20 апреля проекта "Счастье с доставкой на дом", в рамках которого находящиеся на самоизоляции жители Москвы и Московской области смогут забрать к себе домой животных из приюта. Об этом в субботу сообщили организаторы проекта на сайте мывместе2020.рф.

Всю необходимую информацию о собаке или кошке можно найти на страницах проекта в Instagram и Facebook. Будущие хозяева смогут побольше узнать о питомцах во время прямого эфира в социальных сетях, запланированного на 25 апреля. "С 10 утра до 10 вечера пройдет онлайн-марафон: в прямом эфире волонтеры покажут животных, расскажут о них подробнее и ответят на все интересующие вопросы", - говорится в сообщении организаторов акции на странице в Instagram.

После этого, если человек захочет взять себе питомца, волонтер в перчатках и маске привезет и передаст новому хозяину животное, соблюдая все меры безопасности. Организаторы уточнили, что все животные привиты и стерилизованы.

Всего в рамках акции будущие хозяева смогут забрать более 100 собак и кошек, которые сейчас находятся под опекой разных организаций, таких как Союз волонтеров САО, благотворительные фонды "Буду рядом", "Собаки, которые любят", "Лапа дружба", "Выше нос", приют для кошек "Мурлыка", приют "Бирюлево", центр реабилитации "Своя стая" и другие.