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В воскресенье в Москве ожидается облачная погода

Воздух прогреется до семи градусов тепла

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Облачая погода, временами осадки и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 5-7 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 1 градуса. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 3-8 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.

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