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Благотворительные фонды присоединились к проекту "Москвастобой"

Присоединившиеся к проекту фонды помогают, в частности, пожилым людям, взрослым и детям, сиротам и лишившимся крова

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. К столичному проекту "Москвастобой" присоединились 28 благотворительных фондов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мостуризма.

"Участниками проекта "Москвастобой" вместе со знаковыми культурными площадками города теперь стали 28 благотворительных организаций. В их числе такие замечательные и уважаемые фонды, как "Подари жизнь", "Справедливая помощь Доктора Лизы", фонд Константина Хабенского. К сотрудничеству приглашают благотворительные организации в самых разных направлениях", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Фонды, присоединившиеся к платформе "Москвастобой", помогают пожилым, взрослым и детям, сиротам и лишившимся крова, одиноким людям и тем, кто борется с тяжелейшими заболеваниями.

"Москвастобой" - новый онлайн-проект, который позволяет посетить виртуальные экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы.

В проекте участвует более 30 культурных площадок Москвы, их количество продолжает увеличиваться. Среди участников - Третьяковская галерея, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Музей русского импрессионизма, музей современного искусства "Гараж", Московский музей современного искусства, Еврейский музей и центр толерантности, центр "Космонавтика и авиация" и центр "Слово" на ВДНХ, Московский зоопарк, Московский планетарий, музей-заповедник "Царицыно", проект "Москва глазами инженера", Государственный Дарвиновский музей, Гостиный двор, "Новый манеж", Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" и другие.

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