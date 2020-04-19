Число пациентов с коронавирусом в Филатовской больнице за два дня возросло до 690

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в московской больнице №15 имени Филатова с 591 увеличилось до 690 за два дня. Всего в клинике проходят лечение 1 485 человек, сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook главный врач больницы Валерий Вечорко.

Филатовская больница является одной из основных баз по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в столице.

"Всего на лечении 1 485 [человек]. Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 690, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией у беременных и родильниц - 54", - написал Вечорко, уточнив, что за сутки выписаны 108 пациентов, поступили 153.

В больнице проходит лечение 1 461 пациент с диагнозом "внебольничная пневмония", в реанимации в настоящее время находятся 144 человека, из них 73 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).