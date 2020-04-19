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Пандемия коронавируса нового типа

Расписание поездов "Аэрокспресс" на направлении во Внуково изменится с 21 апреля

Это связано с уменьшением объема авиаперевозок

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. График движения поездов "Аэроэкспресс" на Внуковском направлении изменится с 21 апреля в связи с уменьшением объема авиаперевозок ввиду эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе компании.

"С 21 апреля количество рейсов "Аэроэкспресс" между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будет уменьшено. Отправление поездов с Киевского вокзала будет происходить в 8:00, 10:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00. Из аэропорта Внуково аэроэкспрессы будут отправляться в 7:00, 9:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на Шереметьевском и Домодедовском направлениях аэроэкспрессы курсируют один раз в час. В сторону аэропорта Шереметьево с Белорусского вокзала поезда отправляются каждый час в :05 минут с 6:05 до 23:05 включительно. Из аэропорта Шереметьево - каждый час в :15 минут с 5:15 до 23:15 включительно. Между аэропортом Домодедово и Павелецким вокзалом аэроэкспрессы курсируют ежечасно с 6:00 до 23:00 включительно в обе стороны.

"Также скорректировано расписание экспресс-автобусов до аэропорта Шереметьево. В сторону аэропорта экспресс-автобусы отправляются от станции метро Ховрино каждые полчаса с 7:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00 включительно. От терминала B аэропорта Шереметьево экспресс-автобусы отходят каждые полчаса с 7:30 до 10:30 и с 15:30 до 19.30 включительно", - добавили в пресс-службе.

В компании также подчеркнули, что "Аэроэкспресс" выполняет все необходимые дезинфекционные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и не допустить распространения инфекции. Кроме того, "Аэроэкспресс" призывает пассажиров внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и выполнять необходимые меры предосторожности, рекомендуемые специалистами, в частности соблюдать дистанцию не менее 1,5 м от окружающих.

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