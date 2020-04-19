В Москве спасли нарушителя самоизоляции, упавшего в пруд

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Спасатели вытащили из Борисовских прудов мужчину, упавшего в воду во время катания на катере-понтоне со своими друзьями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"19 апреля в 19:10 на поисково-спасательную станцию "Борисовская" поступил звонок от очевидцев, которые сообщили, что четыре молодых человека катались на понтоне по акватории Борисовских прудов и один из них свалился в воду в 8 метрах от берега. Немедленно по тревоге вышла дежурная смена спасателей", - сообщили в департаменте.

Спасатели подняли мужчину 1994 года рождения из воды на борт катера. После прибытия на поисково-спасательную станцию он отказался от дальнейшей помощи или госпитализации и поспешил с друзьями домой.

"Московские спасатели призывают всех соблюдать правила безопасности на воде и соблюдать режим самоизоляции, не подвергать себя опасности, без необходимости не покидать своего дома и тем более не развлекать себя опасными для жизни занятиями на водоемах столицы", - отметили в департаменте.