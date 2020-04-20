В Москве в понедельник ожидаются небольшие осадки

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками и до 10 градусов тепла ожидают москвичей в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в столице синоптики прогнозируют небольшой дождь и от 8 до 10 градусов тепла. Ветер северный, 5-10 м/с.
В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до нуля градусов, возможны порывы ветра до 18 м/с.
Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.
В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, ночью по области похолодает до минус 2 градусов.
В связи с порывистым ветром синоптики объявили желтый уровень опасности в Московском регионе с ночи вторника до полудня среды.