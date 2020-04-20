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В Москве в понедельник ожидаются небольшие осадки

Воздух прогреется до 10 градусов тепла

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками и до 10 градусов тепла ожидают москвичей в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице синоптики прогнозируют небольшой дождь и от 8 до 10 градусов тепла. Ветер северный, 5-10 м/с.

В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до нуля градусов, возможны порывы ветра до 18 м/с.

Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, ночью по области похолодает до минус 2 градусов.

В связи с порывистым ветром синоптики объявили желтый уровень опасности в Московском регионе с ночи вторника до полудня среды.

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Россия
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