В Москве в понедельник ожидаются небольшие осадки

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками и до 10 градусов тепла ожидают москвичей в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице синоптики прогнозируют небольшой дождь и от 8 до 10 градусов тепла. Ветер северный, 5-10 м/с.

В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до нуля градусов, возможны порывы ветра до 18 м/с.

Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, ночью по области похолодает до минус 2 градусов.

В связи с порывистым ветром синоптики объявили желтый уровень опасности в Московском регионе с ночи вторника до полудня среды.