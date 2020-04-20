{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Техноград" на ВДНХ проведет профориентационный онлайн марафон

Вебинары будут проходить с 12:00 до 13:00

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ проведет 20-27 апреля профориентационный онлайн-марафон, сообщили в понедельник на сайте мэра Москвы.

"Участникам расскажут о подходах к выбору профессии, о перспективных специальностях и тенденциях на рынке труда. И конечно, о базовых навыках, необходимых для построения успешной карьеры. Эксперты постараются помочь горожанам любого возраста, не только молодежи, но и взрослым, которые хотели бы поменять работу", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.

Вебинары будут проходить с 12:00 до 13:00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Работу комплекса "Техноград" курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. "Техноград" предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Более 11 тыс. предприятий Москвы получат отсрочку по налогам на 9,65 млрд рублей
Власти Москвы отметили, что отсрочка будет предоставляться автоматически
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС