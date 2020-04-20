"Техноград" на ВДНХ проведет профориентационный онлайн марафон

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ проведет 20-27 апреля профориентационный онлайн-марафон, сообщили в понедельник на сайте мэра Москвы.

"Участникам расскажут о подходах к выбору профессии, о перспективных специальностях и тенденциях на рынке труда. И конечно, о базовых навыках, необходимых для построения успешной карьеры. Эксперты постараются помочь горожанам любого возраста, не только молодежи, но и взрослым, которые хотели бы поменять работу", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.

Вебинары будут проходить с 12:00 до 13:00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Работу комплекса "Техноград" курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. "Техноград" предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы.