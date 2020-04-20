В больнице в Коммунарке находятся более 400 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Всего 606 пациентов проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке в Москве, у 410 из них подтвержден коронавирус, сообщил в понедельник на своей странице в соцсети Facebook главный врач медучреждения Денис Проценко.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"20 апреля (50-е сутки работы). Состоит на лечении 606 пациентов, из них: COVID подтвержденные - 410 (67,7%)", - написал он.

По его словам, в больнице находятся всего 606 человек с диагнозом "внебольничная пневмония". В отделении реанимации проходят лечение 56 пациентов, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Москве за последние сутки выявили 3 570 новых случаев инфицирования, общее количество зараженных - 24 324 человека.