Пенсионеры на самоизоляции получают психологическую поддержку от "Московского долголетия"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники проекта "Московское долголетие" помогают пожилым жителям столицы, соблюдающим режим самоизоляции: они занимаются не только доставкой продуктов, но и оказывают психологическую помощь, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Эпидемия внесла коррективы в привычную жизнь всех москвичей. Сейчас мы становимся свидетелями того, как в сложных условиях возникает совершенно новая система взаимопомощи и добрососедства. Представители старшего поколения должны сидеть дома, и многие из них нуждаются в помощи больше, чем в обычные будни. В задачи тысячи социальных помощников, которые раньше организовывали их досуг в рамках проекта "Московское долголетие", входит не только обеспечить доставку необходимых продуктов питания и лекарств, но и поддержать москвичей психологически, учитывая все меры предосторожности", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова.

Специалисты проекта устраивают для своих подопечных сюрпризы, поздравляют с днем рождения, держат с ними связь с помощью телефонов и мессенджеров, подбирают и отправляют им интересные материалы с рекомендациями, чем можно заняться дома в период самоизоляции. Кроме того, соцработники помогают в покупке и доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий, а также выгуле домашних животных и покупке корма для них.

Все социальные помощники прошли специальный инструктаж. Также они снабжены средствами индивидуальной защиты.

Проект "Московское долголетие" был создан по инициативе мэра столицы Сергея Собянина в 2018 году с целью помочь старшему поколению вести активный и здоровый образ жизни. В его кружках и секциях занимались более 200 тыс. москвичей старшего возраста. Когда возникла угроза распространения коронавирусной инфекции, очные занятия в рамках проекта были приостановлены.

О вирусе

Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровели 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.