Более 210 человек с коронавирусом находятся на лечении инфекционной больнице №2 в Москве

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Почти 810 человек проходят лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве, из них 215 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник главный врач учреждения Светлана Краснова на своей странице в Facebook.

По ее словам, на 19 апреля в больнице на лечении находились 213 человек с коронавирусом, из них 19 детей и 24 беременных и недавно родивших женщины. "На 20 апреля всего 809 человек, в том числе 23 - в реанимации, 215 человек с коронавирусной инфекцией, из них 24 беременных, рожениц и родильниц", - написала Краснова.

Кроме того, в больнице также проходят лечение 20 заразившихся коронавирусом детей. Всего 10 человек находятся в хирургическом отделении, 12 пациентов - в реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены девять больных. Всего за сутки в больницу поступили 58 человек, из них трое - с коронавирусом. Выписались 12 пациентов.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.