Число пациентов Филатовской больницы в Москве за сутки выросло на 113 человек

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Почти 1,6 тыс. пациентов проходят лечение в больнице № 15 имени Филатова в Москве, из них 806 с подтвержденным коронавирусом. Общее число пациентов выросло за сутки на 113 человек, сообщил в понедельник главный врач медучреждения Валерий Вечорко на своей странице в Facebook .

По его словам, на 19 апреля в клинике проходили лечение 1 485 человек, из них 690 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. "Сводка на утро 20 апреля 2020 года. Всего на лечении 1 598 [человек], в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 806", - написал Вечорко.

Он отметил, что в больнице проходят лечение 1 576 человек с диагнозом "внебольничная пневмония". Кроме того, среди пациентов с коронавирусом 52 беременных и недавно родивших женщины. В отделении реанимации находятся 145 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 70 пациентов. За сутки выписаны 96 выздоровевших, поступили 209 пациентов.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.