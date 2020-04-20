На Пасху московские кладбища посетило на 99,66% меньше людей, чем в прошлом году

Там уточнили, что в 2019 году в этот день столичные кладбища посетили 165 тыс. человек.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Посещаемость кладбищ Москвы снизилась в пасхальный день по сравнению с прошлым годом на 99,66% - до 548 человек, при этом большая часть пришедших принимала участие в похоронах. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

"Жители столицы соблюдают условия самоизоляции во время пандемии коронавируса COVID-19 и отказались в пасхальный день от попыток попасть на кладбища, которые в соответствии с указом мэра Москвы закрыты для посещений за исключением осуществления похорон. Всего московские кладбища посетили 548 человек, 405 из которых участвовали в организации и проведении похорон. Остальные граждане (143 человека - прим. ТАСС) пришли для посещения мест захоронения по иным причинам. Работники кладбища провели разъяснительную работу с посетителями, и люди отнеслись с пониманием к ограничительным мерам", - сказали в пресс-службе.

Также в ГБУ "Ритуал" напомнили, что к обычному порядку работы кладбища вернутся после окончания режима самоизоляции. До тех пор гражданам предлагается воспользоваться дистанционными услугами, которые предлагаются москвичам. Эти услуги касаются ухода за могилами, возложения цветов, установки памятников и прочего.

"На данный момент подобными услугами воспользовалось свыше 300 человек", - заключили в пресс-службе.

9 апреля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что московские кладбища будут закрыты для посещения на период действия режима повышенной готовности из-за коронавируса, в том числе на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу.