Причиной смерти женщины у подъезда в Москве стала острая сердечная недостаточность

Ранее источник сообщил ТАСС о том, что правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти москвички на лавочке рядом с одним из домов в районе Марфино.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Врачи назвали острую сердечную недостаточность причиной смерти женщины у подъезда дома в Москве, куда ее привезли после обследования на коронавирус. Об этом сообщается в понедельник на сайте департамента здравоохранения столицы.

В департаменте напомнили, что пациентка поступила в больницу ГКБ №52 17 апреля с подозрением на пневмонию - с жалобами на слабость и немного повышенную температуру. По данным томографии, изменений в легких не было. Тест на коронавирус дал отрицательный результат. Пациентку выписали 18 апреля, к дому женщина приехала на социальном такси, и ее встретили соцработники. У подъезда женщине стало плохо, и через несколько минут она умерла.

"В настоящий момент по факту случившегося проходит внутренняя проверка. По результатам вскрытия установлено, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности на фоне кардиомиопатии и выраженных изменений в органах алкогольного происхождения. Пневмонии или других признаков инфекционного заболевания нет", - говорится в сообщении.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.