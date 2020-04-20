НИИ им. Свержевского в Москве начнет принимать пациентов с онкологическими заболеваниями

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Дополнительные мощности для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями развернут в Москве в НИИ им. Свержевского. Об этом сообщила в понедельник журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

Институт специализируется на предоставлении оториноларингологической помощи, включая челюстно-лицевую хирургию и реконструктивные операции.

"В период эпидемии в городе стало небезопасно принимать пациентов, которым экстренная помощь не требуется. Тем не менее людям с онкологическими заболеваниями по-прежнему требуется плановая медицинская помощь. Сейчас, когда многие клиники, включая федеральные, закрываются из-за вспышек коронавируса, мы приняли решение на базе городского института оториноларингологии имени Свержевского развернуть дополнительные мощности для лечения онкологических заболеваний", - сказала Ракова.

Она отметила, что пациентам обеспечат пребывание в двух-трехместных палатах с полным соблюдением эпидемиологических норм. Корпус расположен на одной территории с городской онкологической больницей №1, в состав которой также входит центр опухолей головы и шеи. Таким образом, для этой больницы будут предоставлены дополнительные 100 коек для онкологических пациентов. Первых пациентов для лечения онкозаболеваний НИИ имени Свержевского примет 27 апреля.

Заммэра добавила, что пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организовано проведение гормонотерапии на дому. Ряд больных с начала апреля начали получать такое лечение.

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