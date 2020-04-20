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Пандемия коронавируса нового типа

Корпус больницы им. Иноземцева в Москве перепрофилировали для помощи пациентам с COVID-19

Он рассчитан на 259 коек

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Один из корпусов городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева на востоке Москвы перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом сообщила в понедельник заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Мы видим, что количество людей с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" увеличивается - это напрямую связано с повышением качества диагностики вируса и количеством проводимых тестов <…> Городские стационары справляются с потоком пациентов, мощностей хватает. Тем не менее мы хотим подготовить дополнительный резерв коек в больницах. Так, новый перепрофилированный корпус больницы имени Иноземцева рассчитан на 259 коек, из них 34 - реанимационные", - сказала Ракова.

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Она отметила, что количество госпитализаций в Москве на сегодняшний день остается стабильным. Всего на текущей неделе в городе планируется развернуть дополнительно 5 тыс. коей для лечения больных с коронавирусом.

Ракова добавила, что новый перепрофилированный корпус имеет все необходимое для оказания помощи жителям Москвы с подозрением на COVID-19. Там был проведен ремонт в помещениях, установлено дополнительное оборудование, усилен кадровый состав, построено современное приемное отделение с изолированными боксами, организованы раздельные входы для приема и выписки больных, а также раздельные входы для персонала, кабинеты диагностики укомплектованы в том числе рентген-аппаратами, эндоскопическим оборудованием, а также аппаратами УЗИ и ЭКГ.

Главный врач ГКБ им. Ф.И. Иноземцева Александр Митичкин сообщил, что в палатах есть индивидуальные санузлы и системы обеззараживания. В наличии необходимые медикаменты, в том числе противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие, антисептические средства и средства индивидуальной защиты. Для пациентов организовано специализированное сбалансированное пятиразовое питание. В корпусе будут работать 82 врача и 145 медицинских сестер, при необходимости будет проводиться усиление кадров.

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