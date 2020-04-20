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Пандемия коронавируса нового типа

Около 30 млн рублей недополучил из-за карантина Московский музей современного искусства

В музее отметили, что благодаря поддержке департамента культуры Москвы не допускают сокращения сотрудников

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Упущенная прибыль Московского музея современного искусства (ММОМА) из-за закрытия на карантин составляет около 30 млн рублей. Об этом сообщил исполнительный директор музея Василий Церетели в понедельник на пресс-конференции, прошедшей в ТАСС в онлайн-формате и посвященной работе музеев и центров современного искусства во время сложившейся эпидемиологической обстановки.

С середины марта, как и остальные учреждения культуры, Московский музей современного искусства закрыт для посетителей из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса.

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"Мы посчитали: упущенная прибыль будет около 30 млн рублей. И еще будем считать. Безусловно, это огромный ущерб для бюджета музея", - сказал Церетели. Он добавил, что музей благодаря поддержке департамента культуры Москвы не допускает сокращения сотрудников.

Ранее в пресс-службе музея рассказали ТАСС, что планируется продление юбилейной выставки "ММОМА 99/19" до 13 сентября, так как сейчас доступ на нее закрыт. Ведутся переговоры о других датах проведения ретроспективы итальянского художника Микеланджело Пистолетто. Выставка памяти автора фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза", режиссера Георгия Данелии, ранее запланированная на апрель, также будет перенесена.

ММОМА - первый в России государственный музей современного искусства, в коллекциях которого представлены исключительно произведения визуальной культуры ХХ и XXI веков. Музей был основан в 1999 году при поддержке правительства Москвы и департамента культуры столицы. Основателем и директором музея стал Зураб Церетели, президент Российской академии художеств. Его личная коллекция из 2 тыс. работ известных художников XX века положила начало музейному собранию, сейчас фонды музея - одно из самых представительных собраний отечественного искусства XX столетия.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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