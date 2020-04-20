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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы опровергли информацию о закрытии семи роддомов из-за коронавируса

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что в столице якобы изменился порядок оказания медицинской помощи беременным

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Информация о закрытии семи родильных домов в Москве из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией не соответствует действительности, сообщили в понедельник в столичном департаменте здравоохранения.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что в Москве якобы изменился порядок оказания медицинской помощи беременным, ограничивается посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений, а семь роддомов вообще закрыли.

"В связи с сообщениями <...> об ограничении помощи беременным департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением. Информация о том, что закрыты семь родильных домов, не соответствует действительности. В настоящее время в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию по инициативе коллектива перепрофилирован только один роддом - №8 ГКБ им. Демихова, о чем официально департамент здравоохранения сообщил 14 марта", - говорится в сообщении.

В столице на утро 20 апреля зарегистрировано 26 350 случаев заражения коронавирусом, за сутки было выявлено 2 026 заразившихся. По последним данным, в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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В столичном департаменте здравоохранения отметили, что во всех роддомах усилены меры по соблюдению санитарных и противоэпидемиологических требований
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