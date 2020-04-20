Власти Москвы сообщили, что загруженность роддомов не превышает 80%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Родильные дома Москвы загружены не более чем на 80%, сообщили в понедельник в столичном департаменте здравоохранения.

"Загрузка родильных домов [Москвы] в настоящее время не превышает 80%. Отделения патологии беременности в роддомах по-прежнему функционируют. Во всех роддомах усилены меры по соблюдению санитарных и противоэпидемиологических требований", - сообщили в департаменте.

Там уточнили, что для безопасности рожениц и новорожденных детей временно приостановлены партнерские роды и посещения родственников в связи с действующими во всех медицинских организациях карантинными мероприятиями. Также отмечается, что в роддомах столицы обеспечены все условия для безопасных родов: регулярно проводится дезинфекция помещений, установлено необходимое обеззараживающее оборудование.

"Женские консультации продолжают работать в штатном режиме. Однако - в первую очередь для безопасности беременных - посещение ЖК временно ограничено. Любое перемещение по городу в настоящее время, в том числе медицинской организации, влечет за собой риск инфицирования коронавирусом. Посещать специалистов следует для постановки на учет по беременности, проведения скрининговых ультразвуковых исследований в кабинетах пренатальной диагностики, введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики резус-сенсибилизации во время беременности или при появлении жалоб", - сообщили в департаменте.

Кроме того, отмечается, что при необходимости проведения терапии, направленной на сохранение беременности, пациенткам в московских роддомах созданы все условия для безопасного лечения в медицинских организациях. При нормальном протекании беременности врачом даются рекомендации проводить самоконтроль шевелений плода, динамики массы тела, размеров окружности живота, контроль артериального давления и водного баланса. Результаты самоконтроля необходимо еженедельно сообщать участковому врачу женской консультации для оценки состояния ребенка.

"Обращаем внимание, что в начале родовой деятельности или при ухудшении состояния (тянущие или схваткообразные боли внизу живота, изменения шевелений плода, повышение давления до 140/90 мм рт. ст. и более, появление кровянистых или жидких выделений) необходимо срочно вызвать скорую помощь. Бригада госпитализирует пациентку в роддом. Оставаться на время родовой деятельности дома нельзя, это несет серьезные риски для здоровья женщины и новорожденного", - заключили в пресс-службе.