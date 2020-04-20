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Приют для животных построят в Молжаниновском районе Москвы

Его площадь составит 1,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Новый приют для животных появится в Молжаниновском районе на севере Москвы. Об этом сообщила в понедельник председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Приют для бездомных животных оценят жители округа, которые неравнодушны к судьбе четвероногих. Новое здание будет расположено удаленно от жилой застройки, что гарантирует отсутствие дискомфорта для жителей. Общая площадь земельного участка составит 0,35 га. Здесь планируется построить двухэтажное здание в 1,5 тыс. кв. м, рассчитанное на 100 вольеров. Высота здания не превысит 10 м", - сообщила Княжевская.

Правительство Москвы одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки столицы для территории по адресу: Проектируемый проезд № 5082, владение 8 (САО). Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

По информации пресс-службы Москомархитектуры, приют для бездомных животных на Проектируемом проезде № 5082 будет построен за счет средств инвестора. Также там отметили, что за 2019 год москвичи забрали из муниципальных приютов свыше 2 тыс. собак и около 1 тыс. кошек. По словам Собянина, чьи слова приводит пресс-служба, деятельность волонтеров, которые находят бездомным животным новых хозяев, имеет большое значение.

"Благодаря подобным заведениям тысячи животных обретают шанс на достойную жизнь под присмотром специалистов и врачей. А некоторые из них смогут обрести любящих хозяев", - добавила Княжевская.

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