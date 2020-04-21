Москвичи смогут онлайн обсудить создание детских объектов в районе Черемушки

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Жители московского района Черемушки могут принять участие в обсуждении проектов планировки территории кварталов 20-23 и 32-34 на сайте проекта "Активный гражданин" до 26 апреля. Специалистами Москомархитектуры предусмотрен снос 83 старых домов и строительство 59 новых, а также создание новой инфраструктуры для детей на 2 тыс. посещений, сообщается во вторник на портале мэрии.

"В районе Черемушки в Москве предусмотрен снос 83 старых домов и строительство 59 новых. Также будет создана новая инфраструктура для детей на 2 тыс. посещений: четыре детских сада, средняя школа, музыкальная школа и два учебных корпуса с дошкольными группами. В шаговой доступности от будущих подъездов домов появятся коммерческие объекты общего пользования - это аптеки, магазины, кафе и другие предприятия сферы услуг", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе планируется построить два физкультурно-оздоровительных комплекса (один из них с круглогодичным катком), поликлинику и административно-деловой комплекс с Домом культуры. Для улучшения дорожной сети будут реконструированы улицы Гарибальди, Херсонская и Новочеремушкинская. Планируется создание двух новых улиц и боковой проезд на Севастопольском проспекте, отмечается на портале.

Для участия в общественных обсуждениях необходимо пройти регистрацию на сайте mos.ru. Оценить проекты могут зарегистрированные жители, собственники квартир и квартиросъемщики, владельцы нежилых помещений и земельных участков, а также люди, работающие на территории реализации проекта. В обсуждении могут принимать участие муниципальные депутаты и депутаты Мосгордумы.