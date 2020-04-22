В Москве задержали около 15 водителей с коронавирусом

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Около 15 автомобилистов с коронавирусом и лиц из их контактного круга задержаны и доставлены в медучреждения в Москве, их автомобили отправлены на специальную стоянку. Об этом сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Почти 15 автомобилистов сотрудниками полиции и Московской административной дорожной инспекции было задержано, эти автомобили перемещены на специальные стоянки, а этих людей забрала скорая помощь в медицинские учреждения", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее Ликсутов сообщил ТАСС, что около 3,7 млн автомобилистов получили спецпропуск для передвижения по Москве на своих транспортных средствах, при этом по состоянию на 09:00 были выявлены 5,6 тыс. машин, которые не имели верификации в автоматизированной системе Москвы и области.

По данным оперативного штаба, в Москве в данный момент почти 32 тыс. выявленных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, прирост за последние сутки составил 2 548 случаев.