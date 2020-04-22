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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве при ухудшении ситуации с COVID-19 могут ввести новые ограничения

За сутки в России число заболевших увеличилось более чем на 5 тыс., из них более 50% заразились в Москве

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Новые ограничительные меры в Москве будут прорабатываться, если динамика заразившихся коронавирусом будет нарастать. Об этом сообщил в среду министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

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"Пока официальная статистика не дает поводов для оптимизма, у нас за сутки прирост по России составил более 5 тыс. заболевших, из них 50% в Москве. Если динамика по заболеваниям будет возрастать, наверное, будут дальше прорабатываться какие-то ограничительные дополнительные меры, поскольку ничего другого нового не существует как оградить заболевание, локализовать его, и уже тогда лечить и устранять", - сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия-24" в среду.

По его словам, если ситуация с распространением инфекции в Москве стабилизируется, при этом не будет увеличения числа заразившихся, тогда может быть рассмотрена возможность послабления режима.

22 апреля оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом сообщил, что в Москве зафиксированы новые 2 548 случаев заражения коронавирусом, всего в столице 31 981 зараженный.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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