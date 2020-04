"Московские сезоны дома" покажут онлайн-конкурс A Cappella с 27 апреля по 3 мая

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Конкурс акапельного пения "Московская весна A Cappella" пройдет в рамках онлайн-проекта "Московские сезоны дома" с 27 апреля по 3 мая. Конкурсанты будут делиться своими музыкальными видео, сообщил в пятницу оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Всю неделю "Московские сезоны дома" посвятят самому весеннему фестивалю и конкурсу акапельного пения "Московская весна A Cappella" с 27 апреля по 3 мая. Для подписчиков "Московских сезонов" споют конкурсанты "Московской весны": группы "ФолкБит", Mitin Band и Music-Time, а также солистка кавер-группы "ТО4КА" Надежда Точилкина", - говорится в сообщении.

Также на предстоящей неделе "Московские сезоны дома" организуют онлайн-зарядку, которую будут вести тренер по йоге с восьмилетним стажем, амбассадор позитивной йоги и мама двоих детей Татьяна Россман и игрок сборной России по регби-7, двукратная чемпионка Европы Яна Данилова.

Для всех, кто на самоизоляции хочет оставаться продуктивным и осваивать всевозможные полезные навыки, организаторы планируют регулярно публиковать обучающие видео с кулинарными рецептами на все случаи жизни от повара Юрия Книжника и творческими DIY-проектами (Do It Yourself - сделано своими руками) для всей семьи.

Кроме того, в ближайших планах онлайн-фестиваля - показ поэтического мини-сериала режиссера Сергея Котюха "История одного стихотворения", литературные чтения (отрывок из "Москвы и москвичей" В. Гиляровского в исполнении актера театра и кино Константина Шелягина), очередной "Цветочный баттл", кулинарные и творческие мастер-классы и другие развлечения.

Также организаторы "Московских сезонов" приглашают всех горожан присоединиться к международной акции, приуроченной к Дню Победы. Для этого нужно опубликовать у себя на странице с хештегом #ПАМЯТЬСЕРДЦА фото или видео с военной реликвией. Самые интересные истории по традиции будут показаны на телеканале "Мир", на его сайте и в соцсетях.