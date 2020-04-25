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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы опровергли информацию о запрете врачам выходить на больничный

В столичном Департаменте здравоохранения отметили, что в больницах особое внимание уделяют самочувствию сотрудников, у которых ежедневно измеряют температуру

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Все сотрудники медицинских организаций в Москве проходят обязательное тестирование на коронавирус, информация о запрете проведения для них тестов и выхода на больничный недостоверна. Об этом сообщается на сайте столичного Департамента здравоохранения.

"О тестировании и заболеваемости врачей. Информация о том, что якобы существует запрет на проведение тестов и выход на больничный, категорически не соответствует действительности. Особое внимание больницы обращают на состояние сотрудников", - говорится в сообщении.

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Во всех медицинских организациях сотрудников постоянно проверяют. Чтобы избежать распространения инфекции, каждое утро проводится измерение температуры у всех сотрудников. При температуре выше 37 градусов врачей, а также средний и младший персонал отстраняют от работы.

При появлении первых симптомов ОРВИ сотрудники сдают тест и остаются дома, на работу врачей с симптомами заболевания не допускают.

"В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, помещения разделены на "чистые" и "грязные" зоны, таким образом потоки пациентов разделены для предотвращения распространения инфекции среди персонала и посетителей", - отмечено в материале.

Для обеспечения безопасности врачей, защиты их от контактов с близкими и сокращения передвижений по городу медицинским работникам предлагаются места в гостиницах.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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