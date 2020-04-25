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Пандемия коронавируса нового типа

В мэрии не поддержали инициативу об отмене платной парковки в Москве в период пандемии

В мэрии считают, что это может лишь подтолкнуть автомобилистов к дополнительным поездкам в период самоизоляции

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Транспортный комплекс Москвы не поддерживает отмену платы за парковочные места в Москве на период борьбы с коронавирусной инфекцией. Это может привести к ухудшению дорожно-транспортной ситуации, говорится в официальном ответе за подписью заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова на письмо, ранее направленное вице-спикером Госдумы от ЛДПР Игорем Лебедевым и замглавы фракции Ярославом Ниловым.

В ответном письме, которое Лебедев в субботу разместил на своей странице в Facebook, говорится, что "меры по отмене взимания платы за парковку или иные предложения, направленные на снижение безопасности дорожного движения в столице <…> не поддерживаются Транспортным комплексом города Москвы". В тексте говорится, что это может лишь подтолкнуть автомобилистов к дополнительным поездкам в период самоизоляции, а также "к ухудшению дорожно-транспортной ситуации в целом".

В тексте также сказано, что "поддержка эффективной работы транспортной системы в любых условиях является неотъемлемой составляющей жизнеобеспечения города" и "платные городские парковки, равно как и контроль за соблюдением правил дорожного движения, являются одной из важнейших составляющих транспортной системы в настоящий момент". Ликсутов также напоминает, что ранее право на бесплатную парковку было предоставлено работникам здравоохранения.

"На период пандемии личный автотранспорт является самым безопасным для передвижения видом транспорта. И отмена платы за парковку на фоне отсутствия другой какой-либо экономической помощи со стороны мэрии была бы небольшой поддержкой нашим жителям", - своей стороны заметил Лебедев в комментарии к письму.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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