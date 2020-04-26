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Из техникума в центре Москвы украли макеты оружия

По данным ГУ МВД по Москве, сумма похищенного имущества превышает 58 тыс. рублей

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Неизвестные украли макеты оружия из Политехнического техникума № 2 в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Из Политехнического техникума № 2 неизвестные ночью украли макеты оружия", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве ТАСС сообщили, что, предположительно, в ночь на 25 апреля неизвестные проникли в здание, расположенное в 1-м переулке Тружеников, 12, и похитили оттуда имущество более чем на 58 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

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