В Москве сокращается число магазинов, не обеспечивающих социальную дистанцию

По его словам, в Москве с 11 апреля 2020 года было составлено 504 административных протокола в отношении торговых объектов, нарушивших требование режима повышенной готовности - обеспечение социального дистанцирования. Общая сумма штрафов по ним может составить от 37,52 млн до 105,2 млн рублей в зависимости от решения суда.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Число столичных магазинов, в которых не обеспечены нормы социального дистанцирования, сократилось вдвое за последнюю неделю. Об этом сообщил в понедельник руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

"Подавляющее большинство торговых предприятий добросовестно и ответственно подошли к выполнению санитарных требований. На сознательное поведение предпринимателей повлияло и регулярное проведение контрольных мероприятий. Если в начале периода проверки объектов торговли ежедневно составлялось в среднем 80 протоколов, то сейчас это количество уменьшилось до 20-25. Так, за прошедшую неделю было составлено 153 материала по нарушению правил социального дистанцирования. Это в два раза меньше, чем за период с 13 по 19 апреля", - сказал Немерюк.

По его словам, ограничительные меры, соблюдаемые предприятиями торговли, в первую очередь, направлены на обеспечение социальной дистанции между покупателями и сотрудниками. Защитные пластиковые экраны у касс, проведение регулярной дезинфекции помещений и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, как считает министр, способствуют значительному снижению любых рисков дальнейшего распространения инфекции. "Хотелось бы поблагодарить покупателей и предпринимателей с понимаем относящихся к противоэпидемическим требованиям", - заключил Немерюк.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.

2 апреля Собянин сообщил в своем блоге, что предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции. В список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.