Более 25 тыс. человек сдают анализ на коронавирус в Москве за сутки

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Больные острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), пневмонией и пациенты неинфекционных больниц каждый день сдают анализы на коронавирус, всего в Москве в сутки делают более 25 тыс. таких анализов, сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"В сутки более 25 тыс. человек сдают анализ на коронавирус в столице. Ежедневно на 100 тыс. человек приходится более 3,8 тыс. исследований. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди регионов России", - говорится в сообщении.

Анализы проводят в федеральных, частных и городских лабораториях. Тестируют на коронавирусную инфекцию людей с признаками ОРВИ, а также пациентов с пневмонией и тех, кто живет с человеком, у которого подтвержден COVID-19. Начиная с этой недели, тесты сдают все пациенты неинфекционных больниц. Особое внимание уделяется медицинским и социальным работникам, сотрудникам полиции и жилищно-коммунальных служб - всем, кто по работе должен контактировать с большим количеством людей.

Для определения коронавируса проводятся молекулярно-генетические тесты. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, по назначению врача могут выполняться и другие анализы. Положительные пробы из городских лабораторий могут перепроверяться в федеральных лабораториях.

"Специальные исследования назначают после курса лечения, чтобы определить, выздоровел человек окончательно или нет. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации", - отмечается в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.