Отопление в Москве начнут отключать 6-7 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Отключение отопления в домах Москвы могут начать 6-7 мая. Профилактическое отключение горячего водоснабжения начнется с 1 июня, об этом сообщил в четверг заммэра столицы Петр Бирюков.

"Буквально через несколько дней, примерно 6-7 мая, мы отключим отопление", - сказал Бирюков в видеоинтервью "Российской газете".

Он отметил, что Москву необходимо будет готовить к следующему отопительному сезону. "Поэтому мы сейчас усиленно занимаемся подготовкой тепло-, водомагистралей, энергетических магистралей, газовых <...> Это работу коммунальщики не останавливают", - добавил заммэра.

Он добавил, что необходимо мастерство и новые технологии, чтобы подготовить 73,5 тыс. зданий и сооружений, в том числе почти 34 тыс. жилых зданий к зимнему периоду. Все службы и специалисты готовы к этой работе.

По его словам, ранее с завершением отопительного периода в Москве начиналось профилактическое отключение горячего водоснабжения, однако в этом году отключение горячей воды начнется с 1 июня.

При этом Бирюков отметил, что горячее водоснабжение не будут отключать в медицинских учреждениях столицы. "Мы в этом году для себя усложнили задачу. Если раньше с завершением отопительного сезона мы начинали отключение горячей воды на 10 дней, то в этом году мэром было принято решение, что горячую воду начнут отключать с 1 июня. То есть, по сути дела, на месяц позже. А в медицинских учреждениях мы вообще не будем отключать горячую воду", - сказал он.