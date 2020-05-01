В Москве в пятницу ожидаются переменная облачность и до 13 градусов тепла

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов тепла, на юго-востоке области ожидается небольшой дождь. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.