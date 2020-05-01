В Москве отменили дистанционные занятия для школьников и студентов колледжей с 1 по 11 мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Дистанционные занятия для московских школьников и студентов колледжей временно отменяются с 1 по 11 мая. Об этом в пятницу сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией дни между майскими праздниками объявлены нерабочими. Таким образом, в соответствии с указом мэра, дистанционные уроки и дополнительные онлайн-занятия для московских школьников и студентов колледжей не будут проходить с 1 по 11 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специально на майские праздники для столичных школьников подготовили несколько дополнительных возможностей проведения досуга. Провести свободное время дома с пользой ребята смогут, посмотрев видеолекции, онлайн-семинары и мастер-классы. Вся информация о них размещена на сайтах образовательных организаций, а также на портале "Школа большого города" в разделе "Афиша увлекательных занятий", где собраны все мероприятия системы столичного образования на период майских каникул.

"Продолжить подготовку к ЕГЭ и ОГЭ старшеклассники смогут с помощью большого количества тестов и интерактивных образовательных приложений в библиотеке "Московской электронной школы", а также онлайн-сервиса самопроверки и самоподготовки "Мои достижения", где можно пройти индивидуальную тренировку по 14 предметам школьной программы", - добавили в штабе.

В столичных учреждениях образования с 21 марта приостановлены очные занятия, а учащиеся перешли на дистанционное обучение. Эта профилактическая мера призвана снизить возможность распространения коронавирусной инфекции. Для учеников начальных классов и воспитанников дошкольных групп, чьи родители работают вне дома, с 6 по 8 мая будут организованы дежурные группы численностью до 12 человек.