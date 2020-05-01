{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Столичные парки подготовили познавательную онлайн-программу

Все желающие могут посмотреть мастер-классы по фотографии и живописи, а также послушать лекции по литературе и искусству

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Столичные парки подготовили для горожан познавательную программу в онлайн-формате, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

"Познавательную программу для горожан подготовили 20 парков. В нее вошли, например, мастер-классы по фотографии и живописи, лекции по литературе и искусству. Новые онлайн-занятия выходят каждый день", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, подписчикам уже доступно более 200 бесплатных творческих и образовательных видео. Посмотреть их можно в любое время.

Так, например, на страницах парка искусств "Музеон" опубликована серия мастер-классов по живописи. Преподаватели объясняют, как рисовать цветы и пейзажи, создавать открытки.

"Измайловский парк приглашает на занятия педагогов выставочного павильона "Арт-парк". На одном из мастер-классов участники создадут коллаж из разноцветных кусочков бумаги", - говорится в сообщении.

А в соцсетях Лианозовского парка представлены творческие занятия для детей старше шести лет.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 7 тыс.
За прошедшие сутки выздоровели 655 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС