Столичные парки подготовили познавательную онлайн-программу

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Столичные парки подготовили для горожан познавательную программу в онлайн-формате, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

"Познавательную программу для горожан подготовили 20 парков. В нее вошли, например, мастер-классы по фотографии и живописи, лекции по литературе и искусству. Новые онлайн-занятия выходят каждый день", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, подписчикам уже доступно более 200 бесплатных творческих и образовательных видео. Посмотреть их можно в любое время.

Так, например, на страницах парка искусств "Музеон" опубликована серия мастер-классов по живописи. Преподаватели объясняют, как рисовать цветы и пейзажи, создавать открытки.

"Измайловский парк приглашает на занятия педагогов выставочного павильона "Арт-парк". На одном из мастер-классов участники создадут коллаж из разноцветных кусочков бумаги", - говорится в сообщении.

А в соцсетях Лианозовского парка представлены творческие занятия для детей старше шести лет.