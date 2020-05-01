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В Таганском районе Москвы отреставрировали усадьбу XIX века

Работы по реставрации велись около двух лет

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Реставрация объекта культурного наследия - главного дома городской усадьбы XIX века завершилась в Таганском районе Москвы на Гончарной улице. Как сообщается на сайте столичной мэрии, комплексная реставрация здания продолжалась около двух лет.

"Перед введением в столице ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса были завершены масштабные работы по сохранению главного дома городской усадьбы на углу Гончарной улицы и Рюмина переулка. Реставраторы привели в порядок и фасады, и интерьеры здания. Теперь исторической облик возвращен всей усадьбе", - приводятся на сайте слова руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

В ходе работ фасады расчистили от старых наслоений краски и штукатурки, провели вычинку кирпичной кладки, устранили все дефекты, в том числе трещины и сколы. Затем здание вновь окрасили и оштукатурили, все поверхности обработали защитными составами. Особое внимание уделили изящному лепному декору фасадов: наличникам, рустованным лопаткам и тягам, карнизам и графическим рустам. Кроме того, специалисты обновили кровлю здания, окна и двери.

"В интерьерах были отреставрированы и воссозданы лепные элементы: колонны, плафоны, розетки, филенки, фризы, картуши и гирлянды. Кирпичным сводам подвального помещения вернули исторический облик. В порядок привели и лестницы XIX века, в том числе парадную лестницу с фигурным металлическим ограждением и деревянными поручнями", - сообщается в материале.

Композиция усадебной застройки на этом месте сложилась в 1786 году при владельце участка, титулярном советнике В. И. Воейкове. В начале XX века в усадьбе проживала семья домовладельца крестьянина Ивана Яковлевича Никитина. Главный дом был полностью жилым.

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