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Пандемия коронавируса нового типа

Около 300 пациентов с подозрением на COVID-19 поступило в профстационары Москвы за сутки

В больницу в Коммунарке за сутки госпитализировали 64 человека, в Инфекционную больницу №2 - 54, а в Филатовскую больницу - 162

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Около 300 пациентов, у которых может быть выявлена новая коронавирусная инфекция, поступило за последние сутки в главные стационары Москвы, где проходят лечение заразившиеся. Об этом сообщили в пятницу главврачи больниц.

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Врачи и пациенты. Кадры из московских больниц Фотографии из "красной зоны"

"Состоит на лечении 527. Из них: с диагнозом пневмония - 520/99%, COVID подтвержденных 316/61%. За сутки поступило 64 пациента. Выбыло 74", - написал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook.

По данным главврача Инфекционной больницы №2 Светланы Красновой, сейчас в медучреждении находятся 641 пациент, в том числе 19 в реанимации. "Из них: 219 человек с COVID-19. [За сутки] поступило 54 человека, из них 12 - с COVID. Выписано 115 человек, из них 28 с выздоровлением по COVID", - уточнила главврач на своей странице в Facebook.

Глава Филатовской больницы Валерий Вечорко сообщил, что на сегодня на лечении в клинике находятся 1 315 человек. Из них с диагнозом "внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии" - 1 296 человек, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 933. За сутки в больницу поступили 162 человека, выписано 211.

В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 1 мая состоит на лечении 201 пациент, отметил главврач Сергей Переходов. "Из них: с диагнозом пневмония - 189, подтвержденных с COVID - 183. За сутки поступило 13 пациентов. Вчера было выписано два пациента. Умерла женщина в возрасте 87 лет с положительным COVID-19", - пояснил он на своей странице в Facebook.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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