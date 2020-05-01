Работодателям Москвы напомнили, как проверить пропуска своих сотрудников в период изоляции

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Работодатели в Москве в период продленного до 11 мая режима самоизоляции смогут проверить сведения о цифровых пропусках своих сотрудников на портале i.moscow . Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Для продления пропуска для работающих лиц необходимо использовать два сервиса. Один сервис создан для людей, которые работают в организациях, деятельность которых не приостановлена, для этого достаточно самим физлицам зайти на сайт nedoma.mos.ru и продлить свой пропуск до 11 мая автоматически, но необходимо это сделать до 4 мая. Руководителям тех организаций, деятельность которых приостановлена, необходимо зайти на платформу i.moscow. Нужно вбить ИНН организации, которая как раз и определит, организация относится к тем организациям, деятельность которых приостановлена или не приостановлена", - сказал он.

По словам Фурсина, если деятельность организации приостановлена, но есть необходимость в персонале, который должен обеспечивать бесперебойные процессы в компании, на объекте (охрана, люди, обеспечивающие содержание имущественных комплексов, сотрудники, обеспечивающие процессы, которые невозможно приостановить, в том числе лица, которые отвечают за начисление зарплаты), то тогда руководитель должен составить отдельный список таких сотрудников.

"При этом необходимо иметь ввиду, что для направления этого списка необходимо будет иметь цифровую электронную подпись компании. После того, как этот список направится на mos.ru, в течение двух-трех минут уже по этому списку будет предоставлена информация о цифровых кодах цифровых пропусков, которые также будут оформлены до 11 мая", - заключил Фурсин.

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей. Передвигаться на автомобилях можно только при наличии специального пропуска.