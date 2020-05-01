Собянин надеется, что скоро москвичи смогут прогуляться по столице

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход работ по дезинфекции улиц и общественных пространств столицы и выразил надежду, что в скором времени москвичи смогут прогуляться по городу.

"Обычно в эти дни проходят первомайские колонны, отмечая замечательный Праздник Весны и Труда, но теперь тут другая колонна - колонна из машин, которые обеспечивают дезинфекцию города. Ну, такие времена. Надеюсь, что скоро вернется настоящий праздник, и мы вместе снова сможем пройтись по любимой Москве", - сказал журналистам Собянин.

Он отметил, что в городе ведется масштабная работа по дезинфекции общественных пространств, подъездов домов. "Это огромная работа, в которой участвуют около 70 тыс. человек, 4,5 тыс. единиц техники. Мы еженедельно обрабатываем общественные пространства и каждый день обрабатываются подъезды домов", - сказал он, добавив, что это делается, чтобы максимально обеспечить безопасность жителей города.

Собянин также пообщался с работниками комплекса городского хозяйства, которые выполняют работы по дезинфекции, поздравил их с праздником и поблагодарил за работу на передовой.