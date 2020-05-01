Ракова: временные корпуса в больницах Москвы могут осуществлять первичный прием пациентов

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Временные корпуса, строительство которых ведется на территориях столичных больниц для пациентов с коронавирусом, могут использоваться для первичного приема больных, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в таких корпусах будут размещаться пациенты в удовлетворительном состоянии под постоянным контролем врачей, при необходимости их снова направят на высокотехнологичное лечение. Для этого будет развернуто 5 тыс. мест.

"Эти временные конструкции могут рассматриваться на первичный прием больных, которые могут быть в легкой или средней тяжести, не требующих достаточно пристального медицинского внимания", - сообщила Ракова.

По ее словам, так как временные конструкции размещаются на территории больниц, задействованных для лечения пациентов с коронавирусом, можно использовать всю инфраструктуру медучреждений, в том числе и необходимое оборудование.

"Это позволит более оперативно переводить больных. То есть такие дополнительные мощности создают возможности для руководителя медучреждения распределять потоки пациентов внутри такой большой клиники", - добавила Ракова.