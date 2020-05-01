Мотогруппы спасателей приступили к патрулированию улиц Москвы

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Мотогруппы спасателей 1 мая приступили к патрулированию улиц во всех округах столицы. Патрульные смогут оперативно прибыть на место происшествия, оказать помощь и психологическую поддержку пострадавшим, принять меры для устранения угроз при ДТП, пожаре и других происшествиях, сообщили журналистам в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

"11 расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 60 км", - сказали в пресс-службе.

Всего подготовлено 165 спасателей мотогрупп. Их привлекают для ликвидации последствий автоаварий, оказания первой помощи раненым, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров.

"Расчеты быстрого реагирования дислоцируются в пяти округах, это позволяет охватывать всю Москву. Спасатели обеспечены средствами индивидуальной защиты, включая маски, перчатки, очки и средства дезинфекции", - подчеркнули в пресс-службе.

Мотогруппы спасателей работают в Москве более пяти лет.