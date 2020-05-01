Число ДТП в Москве за последнюю неделю выросло вдвое по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Количество ДТП в Москве за последнюю неделю выросло в два раза по сравнению с прошлым годом, несмотря на действие режима самоизоляции и свободные дороги. Как сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), это связано с тем, что водители превышают скоростной режим.

"Машин в Москве стало меньше. И при этом за неделю в два раза больше погибших в ДТП, чем год назад. Свободные дороги заставляют забыть, что ПДД написаны кровью. Особенно ограничения скоростного режима. Пожалуйста, не превышайте. Ваша жизнь гораздо дороже минутного адреналина", - говорится в сообщении.

С середины марта в Москве наблюдается значительное снижение количества автомобилей из-за действия режима самоизоляции. С 22 апреля соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.