Музей-усадьба "Остафьево" покажет архивные фото времен Великой Отечественной войны

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Государственный музей-усадьба "Остафьево" - "Русский Парнас" в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запустил в социальных сетях акцию #МузеивГодыВойны. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба музея.

Сотрудники музея начали публикацию архивных фотографий "Остафьево в годы войны", с помощью которой расскажут о том, что происходило с музеем-усадьбой в те времена, и призвали другие учреждения присоединиться к акции.

"В этот победный май мы запускаем акцию #МузеивГодыВойны, призванную показать вклад музеев в нашу Великую Победу. Показать вклад музейных работников, которые порой ценой собственной жизни сохраняли для потомков музейные ценности и предметы, чтобы мы сегодня могли наслаждаться этими шедеврами", - привели в пресс-службе слова директора музея-усадьбы Юрия Евтюхина.

К акции могут присоединиться не только музеи, но и все, чьи родственники в годы Великой Отечественной войны сохранили для будущих поколений музейные ценности, отметили организаторы. Музей предлагает рассказать их истории под общим хештегом #МузеивГодыВойны.

Усадьба "Остафьево" (Вяземских) XVIII века является объектом культурного наследия регионального значения. Она находится в поселении Рязановское, вблизи села Остафьево. Место, где сейчас находится усадьба, известно по документам начала XVII века. Тогда оно носило название "Климово, Нечаево тож". В 1674 году в этих местах появился владелец "полуголова Московских стрельцов Родион Григорьев, сын Остафьев" - вероятно, своим названием эта земля обязана именно ему.

Территория музея-усадьбы составляет почти 38 га. Здесь находится главный дом с двумя флигелями, парки, хвойная и березовая (Карамзинская) рощи, липовая аллея (по преданию названная Пушкиным "Русским Парнасом"), пруд с земляной плотиной, деревянный горбатый мостик, памятники Николаю Карамзину, Петру Вяземскому, Александру Пушкину, Василию Жуковскому, здания бывшей суконной фабрики.