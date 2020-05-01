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В Москве еще на 45 станциях метро временно закроют вестибюли из-за низкой нагрузки

При этом сами станции будут работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости соседние вестибюли

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Столичный метрополитен с 3 мая закроет вестибюли еще на 45 станциях из-за низкой нагрузки. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

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"С 3 мая Московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 45 наименее востребованных станций. С учетом предыдущих закрытий эти меры коснутся 78 станций, где пассажиров стало меньше в разы. Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли", - говорится в сообщении.

В обновленный список войдут вестибюли станций "Свиблово" и "Ботанический сад" Калужско-Рижской линий.

"Даже в утренний час пик через каждый из вестибюлей проходят менее 230 пассажиров. До самоизоляции москвичей через эти вестибюли за сутки проходило не менее 10,5 тыс. пассажиров, а теперь - около 1,6 тыс. В одном из вестибюлей из списка за час проходит всего около 20 пассажиров. Это второй вестибюль станции "Мякинино", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, тем не менее, поезда по всем линиям метро продолжают ходить по графику рабочего дня.

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