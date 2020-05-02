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Переменная облачность и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу

В ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 8 градусов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до 17 градусов тепла ожидается в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит от 15 до 17 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 8 градусов, местами пройдет кратковременный дождь.

Ожидается ветер восточного и юго-восточного направлений скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, ночью может опуститься до плюс 5 градусов.

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